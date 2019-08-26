Команда Аршбы признала победителей первого тура выборов президента Абхазии

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признает выход представляющего оппозицию Алхаса Квицинии во второй тур выборов, заявил кандидат в вице-президенты Олег Барциц.

«Мы провели свои подсчеты, параллельные... Мы исходим, прежде всего, из нравственных постулатов, даже в условиях жесткой конкурентной борьбы. И вот мы параллельно подсчитали, получается, что где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность», – цитирует РИА «Новости» Барцица.

Он также отметил, что команда Аршбы поздравила Квицинию с выходом во второй тур. В скором времени состоится встреча двух команд, где «мы обсудим все наши взаимоотношения».

Отмечается, что во второй тур президентских выборов также выходит действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Ранее в штабе Квицинии заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршбу и вышел во второй тур.

Напомним, в Абхазии состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила 50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, Аршба – 24,9%.