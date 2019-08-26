Один из кандидатов назвал победителей первого тура выборов в Абхазии

Победу в первом туре президентских выборов в Абхазии одержали действующий глава государства Рауль Хаджимба и представляющий оппозицию Алхас Квициния, сообщили в штабе Квицинии.

«Опередили Олега Аршбу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

Сам Квициния отметил, что результаты предварительные.

В штабах Хаджимбы и Аршбы не подтвердили заявление Квицинии о его выходе во второй тур.

По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, Аршба – 24,9%.