На Некрасовской линии московского метро произошел сбой

Поезда не ходят между станциями «Косино» и «Лухмановская» на Некрасовской линии Московского метрополитена.

«На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда курсируют на участке «Косино» – «Лухмановская», – сказано в Twitter московского метро.

Там также уточняется, что станция «Некрасовка» по техническим причинам закрыта».

Напомним, Некрасовская линия открылась 3 июня 2019 года, когда заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».