Некрасовскую линию метро запустили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена.

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сегодня мы запускаем первые четыре станции. Когда мы запустим ветку целиком, улучшится транспортная доступность для 800 тыс. человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия, которая сегодня крайне перегружена», – сказал Сергей Собянин, передает ТАСС.

Уточняется, что для пассажиров заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Ранее сообщалось, до конца 2019 года запланировано открытие 14 станций Московского метрополитена.