Кремль анонсировал визит Мадуро в Россию

Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Визит готовится», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 21 июля в Каракасе состоялась встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Рябков сообщил, что «воодушевлен» переговорами властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.