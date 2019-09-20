Подсчитана стоимость охотничьих ресурсов России

Минприроды опубликовало цену охотничьих животных и лесных ресурсов в России – по итогам 2018 года стоимость лосей, барсуков и туров возросла в 400 раз, до 267 млрд рублей.

Стоимость всех охотничьих ресурсов России – 21 вида животных, от лосей до муфлонов – составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, передает РБК.

Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.

С чем связан такой значительный пересмотр стоимости охотничьих животных при этом не сообщается.

Предположительно, Минприроды исправило неточность прежней оценки. Животные оцениваются по сравнительному методу – в качестве аналога

рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, то есть стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь.

Таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, например, 40 тыс. рублей за рысь, 80 тыс. рублей за лося, 100 тыс. рублей за снежного барана.

Теперь же стоимость одного зверя (стоимость всех животных одного вида, деленная на поголовье), по данным Минприроды, примерно соответствует официальным таксам.

Дороже всего оцениваются лоси – 88 млрд руб. Затем идут: косули – 46,7 млрд рублей, дикие северные олени – 28,7 млрд рублей, кабарги – 27,1 млрд рублей, благородные олени – 21,2 млрд рублей, бурые медведи – 16 млрд рублей.

Дешевле всего оценили ланей – 57 млн рублей, гибридов зубра с бизоном – 51 млн рублей, муфлонов – 25 млн рублей.

Отмечается, что поголовье 12 видов охотничьих животных увеличилось за 2018 год, больше всего – серн (на 46%), туров (36%), выдр (22%).

Однако значительно сократилось количество ланей – на 90% (с 8,6 тыс. голов до 900 голов), зубробизонов – на 86% (с 2,1 тыс. до 300), муфлонов – на 63% (с 1,6 тыс. до 600).

Методика Минприроды подразумевает, что изменение запасов животных в натуральном выражении происходит, в частности, за счет отстрела и отлова животных, естественных и экстраординарных потерь и других изменений, каждое из которых должно быть задокументировано.

Показатели поголовья лимитированных животных на конец минувшего года, возможно, более приближены к реальной численности, предполагает руководитель программ по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейдлин.

При этом цифры 2017 года могли быть завышены.

Что же касается сильного сокращения ланей и муфлонов, то эти животные в России не находятся в естественном ареале обитания, а значит их численность могла сократиться в результате целенаправленного отстрела.

«Ничего хорошего в этом нет», – указывает эксперт, не исключая и браконьерства в отношении этих видов.

Также Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов (23 вида древесины) составила почти 9 трлн рублей – рост на 63% по сравнению с концом 2017 года (5,5 трлн рублей).

Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 трлн рублей), сосны (1,9 трлн рублей) и березы каменной (1,6 трлн рублей).

Министерство начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это требуется для сведения национальных счетов России – баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы.

С точки зрения статистики стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны.

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России – минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов – составила 102,7 трлн рублей (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.

В том числе стоимость полезных ископаемых достигла 93,4 трлн рублей.

Ранее Минприроды разработало проект поправок, которые усложнят процедуру получения охотничьего билета.