В России решили ужесточить правила получения охотничьего оружия

Минприроды разработало проект поправок, которые усложнят процедуру получения охотничьего билета, сообщили СМИ.

Существующие правила «не гарантируют приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков и являются формальной процедурой», объясняют в ведомстве.

Для исправления ситуации минестерство предлагает ввести охотминимум – комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, включающий основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности, пишет «Коммерсант».

«Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность», – сообщили в Росохотрыболовсоюзе.

Газета предположила, что с введением в России полноценного экзамена для получения охотничьего билета возможно появление образовательных курсов для будущих охотников, аналогичных автошколам.

Напомним, в июне в Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя.