Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».

Инцидент произошел 8 июня, сообщается на сайте дирекции.

Охранники посадили игрушечного медведя с рацией и букетом цветов на дороге, по которой собирались ехать браконьеры.

Нарушители, увидев игрушку, остановились и подошли к ней, в этот момент сотрудники заповедника сообщили по рации: «Поздравляем, вас задержала государственная инспекция заповедника».

Во время досмотра автомобиля браконьеров был найден охотничий карабин, на нарушителей составили административный протокол. Причем браконьеры несколько раз прервали процедуру своим смехом, вспоминая о комичности ситуации, говорится в сообщении.

«Наш «креативный» опыт удался, будем использовать его наряду с другими средствами для борьбы с браконьерами», – прокомментировал задержание участковый госинспектор Виктор Блюденов.

Следственные органы по факту незаконной охоты в заповеднике начали проверку.