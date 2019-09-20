В Германии установили личности двух причастных к геноциду карателей

Личности двух из 19 карателей, которые, по данным российских правоохранительных органов, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, установлены, сообщили в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941-1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, которые уничтожили тысячи мирных жителей. Жертв захоронили в траншеях и котлованах, пока удалось эксгумировать около 500 останков.

Как сообщил представитель центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл, один из причастных к карательным операциям в Новгородской области – уроженец Иннсбрука Карл Абрам, руководивший подразделением группы развертывания (айнзацгруппа, EG) А в Новгороде, а позже был надзирателем в концлагере Аушвиц (Освенцим).

По данным советского и российского следствия, именно Абрам руководил сформированным в Риге подразделением группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР), дислоцированным в деревне Жестяная горка. Подразделение вело борьбу с партизанами, а также выявляло и уничтожало сочувствующих советской власти.

Кроме того, в архиве нашли данные о Герберте Бургдорфе – его имя упомянуто в служебной переписке за подписью «командира Абрама» из населенного пункта Жестяная горка от 28 апреля 1942 года. Он родился 17 апреля 1919 года в Вестфалии, считается одним из руководителей подразделений группы А в Новгороде, убит 10 мая 1945 года.

Томас Вилл добавил, что «массовые преступления группы развертывания А с ее подразделениями были расследованы в Германии в ходе различных крупных разбирательств». Он отметил, что «зачастую отдельные места преступления не могут быть определены конкретно или приписаны к одной области», поэтому для установления событий конкретно в деревне Жестяная Горка и селе Черное «требуется тщательное исследование».

Вилл добавил, что сотрудничество с российскими властями на основе взаимной правовой помощи регулируется международными соглашениями. «Соответствующий запрос о правовой помощи нами пока не получен», – сказал он.