Глава Пентагона не увидел границ между войной и миром в киберпространстве

Границы между войной и миром в современном киберпространстве размыты, заявил министр обороны США Марк Эспер на второй ежегодной Национальной конференции по кибербезопасности.

«За последнее десятилетие киберпространство неизмеримо расширялось, и наша парадигма войны изменилась. По сути границы между войной и миром [в кибепространстве] сейчас размыты», – заявил глава Пентагона, слова которого приводит ТАСС.

«Наши противники будут продолжать делать своей мишенью наши демократические процессы», – добавил министр.

По его словам, «это уже происходит в рамках подготовки к выборам 2020 года».

Напомним, на прошлой неделе министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли предложила обсудить с Россией нормы поведения в киберпространстве.