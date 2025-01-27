Эксперты: Международные наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах в Белоруссии, собрав 86,82% голосов. Другие кандидаты получили значительно меньшую поддержку. Олег Гайдукевич набрал 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Сергей Сыранков – 3,21%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,60% избирателей, сообщает ЦИК Белоруссии.

Эксперты отмечают, что такие результаты были ожидаемы. Старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что избиратели ценят стабильность и спокойствие в стране, особенно на фоне украинского конфликта и санкций, говорится на сайте НОМ.

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов подчеркивает, что секрет успеха Лукашенко в его работе для народа и достижениях, отвечающих чаяниям избирателей. Это подтверждает высокую степень поддержки.

Процесс досрочного голосования, который традиционно высок в Белоруссии, прошел без нарушений демократических принципов. Шаповалов добавляет, что досрочное голосование расширяет возможности для участия различных категорий населения.

Международные наблюдатели, среди которых более 400 представителей из 40 стран, также отметили отсутствие серьезных нарушений. В отличие от 2020 года, в стране нет сил, способных организовать протест.

Попыток новых протестных акций не наблюдается, но эксперты не исключают, что Запад попытается извлечь информационную выгоду из ситуации. Владимир Шимов считает, что Запад критикует белорусские выборы из-за союзнических отношений между Белоруссией и Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко победил на выборах 2025 года и переизбран на седьмой президентский срок, получив поддержку 86,82% избирателей Белоруссии.