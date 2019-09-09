Франция захотела обсудить с Россией нормы поведения в киберпространстве

Париж считает необходимым «укрепить диалог» с Москвой по нормам поведения в космосе и киберпространстве, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в преддверии московских переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран.

По словам Парли, «Франция стремится к продвижению многостороннего и уважительного подхода к существующим договорам и международному праву». Она также отметила, что «Россия – важный участник в киберпространстве и в космосе». «Космическому сотрудничеству между [нашими] странами много лет», – сказала министр вооруженных сил Франции в интервью ТАСС.

«Сейчас необходимо укрепить наш диалог по современным нормам поведения, которые должны применяться в этих областях», – считает Парли.

По ее мнению, «киберпространство и космос входят в число тех новых рубежей, контуры которых пока расплывчаты». «Эти области имеют важнейшее значение для наших обществ и наших вооруженных сил, они становятся также новыми пространствами конфликтности, – отметила министр. – Мы не хотим, чтобы они превратились в пространства времен Дикого Запада. Нужны правила, транспарентность, диалог».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал перейти от «статус-кво недоверия» в отношениях с Москвой «к элементам доверия» между Европой и Россией.

Ранее в МИД Франции призвали наладить отношения с Россией на уровне ЕС.