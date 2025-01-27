Глава Пентагона Хегсет: Трамп подпишет указ о создании «Железного купола» над США

Tекст: Алексей Дегтярев

«И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о «Железном куполе» для Америки», – цитирует Хегсета РИА «Новости».

Он отметил, что на службу будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».