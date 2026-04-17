  • Новость часаTasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет
    ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Голикова: Телемедицину включили в программу ОМС
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    4 комментария
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    0 комментариев
    17 апреля 2026, 21:28 • Новости дня

    Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров

    @ Sina Schuldt/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко заявил, что следующими под мобилизацию на Украине могут попасть полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники.

    По словам Остапенко, на Украине имеется значительное количество бывших военнослужащих, находящихся в запасе или уже получающих пенсии, однако они не вовлечены в мероприятия по защите страны, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    «У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что привлечение этих категорий граждан позволит избежать необходимости понижать возраст для мобилизации.

    В марте на Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации.

    Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    Генерал ВСУ Романенко предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    Комментарии (59)
    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    @ sledcom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    Комментарии (15)
    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в лондонском судебном органе.

    Процесс под председательством судьи Клэр Молдер, вероятно, продлится около пяти недель, передает ТАСС.

    Истцом выступает компания Nord Stream. Оператор требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить 580 млн евро. При этом суд не будет устанавливать виновников диверсии, а сосредоточится исключительно на финансовых вопросах.

    Представители Lloyd’s of London отказываются возмещать ущерб. Страховщики утверждают, что диверсию организовали власти или негосударственные акторы с Украины. По их мнению, инцидент связан с военным конфликтом и попадает под исключения из полиса.

    В свою очередь юристы Nord Stream отвергают эти доводы. Они подчеркивают отсутствие трубопроводов в зоне боевых действий и отрицают их статус как военной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор газопроводов Nord Stream подал в лондонский суд иск к страховым компаниям. Позже компания увеличила сумму финансовых требований к ответчикам. Верховный федеральный суд Германии назвал Украину вероятным заказчиком подрывов трубопроводов.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО

    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партнеры Киева должны запретить въезд в Европу для ветеранов СВО, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил: «Мы должны ввести запрет на въезд в Европу и трансатлантическое пространство для российских комбатантов, которые принимали участие в агрессии против Украины», передает Lenta.Ru.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что стратегия Евросоюза по ослаблению Москвы через поддержку Киева оказалась неэффективной, ЕС не сможет поставить Россию на колени.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО сбила четвертый дрон над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «На данный момент силами ПВО сбито четыре БПЛА в небе над областью», – сообщил Дрозденко в Max.

    Он также добавил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области. Сообщалось об уничтожении трех БПЛА. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд принял решение поместить в следственный изолятор граждан Украины и Молдавии, планировавших убийство высокопоставленного российского силовика с помощью самодельной бомбы в электроскуторе, следует из судебных материалов.

    Информацию о помещении фигурантов в следственный изолятор также подтвердил осведомленный источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, Молдавии и России за подготовку данного теракта. Злоумышленники спрятали замаскированную под зарядную станцию взрывчатку в багажнике припаркованного электроскутера. Масса заложенной бомбы составила полтора килограмма.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 04:27 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении трех БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника ликвидированы над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над Ленинградской областью сбиты три БПЛА», – говорится в сообщении главы региона, опубликованном в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 22:58 • Новости дня
    Украинские беспилотники повредили более 60 зданий в Туапсе

    Tекст: Антон Антонов

    В результате налета украинских дронов на Туапсе в ночь на четверг повреждены более 60 зданий, сообщает глава муниципалитета Сергей Бойко.

    Бойко в Telegram сообщил, что повреждены 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов, также повреждения получили три социально значимых объекта. Специалисты завершили обследование 43 жилых помещений, где проживают 122 человека. Установлено, что пять частных домовладений оказались полностью уничтожены.

    К ликвидации последствий происшествия привлечены 285 спасателей и 71 единица спецтехники. Для лишившихся крова горожан открыт пункт временного размещения на базе местной школы, при этом четыре семьи временно поселили в гостинице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате налета беспилотников на Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, пострадали семь мирных жителей. Власти города пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших. На территории морского порта из-за атаки дронов загорелось технологическое оборудование.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 06:51 • Новости дня
    Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны в небе Ленинградской области уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания», – заявил глава региона в Max.

    Он также добавил, что падение обломков зафиксировано и в Выборгском районе, где обошлось без какого-либо ущерба. В настоящее время боевая работа в регионе продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске, Чернигове и Харькове на Украине прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации свидетельствует, что в Харьковской области и части Черниговской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    В Днепропетровской области Украины также объявлена воздушная тревога. Ранее в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в Днепропетровске, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе, Днепропетровске, Харькове и Харьковской области Украины, а также в КировоградеСумах и Чернигове.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    MWM: Эффективность ПВО Украины падает из-за ракет «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины, сообщает американское издание Military Watch Magazine.

    Удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» привели к значительному снижению эффективности украинской противовоздушной обороны, что отмечается в публикации американского Military Watch Magazine.

    В материале издания сообщается, что «украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», передает РИА «Новости».

    Авторы подчеркивают, что использование современных российских ракетных комплексов оказывает существенное влияние на защитные возможности Украины.

    Ранее портал InfoBRICS информировал, что западные страны опасаются ракет «Искандер-М» из-за их уникальных тактико-технических характеристик. По данным обозревателя издания, этот комплекс стал серьезным вызовом для любых наземных и воздушных систем перехвата благодаря высокой маневренности и технологическим особенностям.

    Владимир Зеленский признал критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все позиции по европейским беспилотникам уже были отражены в заявлении Министерства обороны России.

    Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.


    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Фицо подчеркнул неспособность Евросоюза поставить Россию на колени

    Фицо подчеркнул неспособность Евросоюза поставить Россию на колени

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегия Евросоюза по ослаблению Москвы через поддержку Киева оказалась неэффективной, ЕС не сможет поставить Россию на колени, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Учитывая то, что союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: «война, война», каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию», – сказал политик.

    Он назвал идею поставить Россию на колени плохой и неработающей стратегией, передает РИА «Новости».

    «Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», – сказал Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава намерена наложить вето на новый пакет антироссийских ограничений, пока не получит твердых обещаний о возобновлении транзита нефти через Украину.

    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой двадцатого пакета антироссийских санкций из-за остановки нефтепровода «Дружба». Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Депутат Европарламента Томас Гайзель признал, что ограничительные меры Евросоюза с 2022 года не достигли поставленных целей по изоляции России.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 03:48 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в Max.

    Жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе подразделения противовоздушной обороны совместно с силами Черноморского флота отразили украинскую воздушную атаку, сбили три воздушные цели.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    Главное
    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Качиньский извинился за слова о зажаренной Мадьяром собаке
    Назначена дата начала слушаний по второму делу экс-замглавы Минобороны Иванова
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации