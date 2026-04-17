Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Остапенко, на Украине имеется значительное количество бывших военнослужащих, находящихся в запасе или уже получающих пенсии, однако они не вовлечены в мероприятия по защите страны, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинское издание «Страна».

«У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что привлечение этих категорий граждан позволит избежать необходимости понижать возраст для мобилизации.

В марте на Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации.

Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

Генерал ВСУ Романенко предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.