Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.4 комментария
Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко заявил, что следующими под мобилизацию на Украине могут попасть полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники.
По словам Остапенко, на Украине имеется значительное количество бывших военнослужащих, находящихся в запасе или уже получающих пенсии, однако они не вовлечены в мероприятия по защите страны, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинское издание «Страна».
«У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», – отметил он.
Депутат подчеркнул, что привлечение этих категорий граждан позволит избежать необходимости понижать возраст для мобилизации.
В марте на Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации.
Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.
Генерал ВСУ Романенко предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.