Сирия заключила контракт на реконструкцию порта Тартус с эмиратской DP World

Tекст: Ольга Иванова

Контракт с DP World был заключен в Дамаске в присутствии президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, передает Al Jazeera. Согласно заявлению сирийских властей, соглашение направлено на обновление логистической инфраструктуры и развитие морских перевозок. Один из официальных представителей заявил: «Этот стратегический шаг укрепит наши портовые операции и логистические услуги».

Генеральный директор DP World Султан Ахмед бин Сулейем отметил, что у сирийской экономики сохраняется высокий потенциал, а порт Тартус способен стать важным логистическим узлом для региона. Он подчеркнул: «Сирия обладает ценными активами, а Тартус является важным хабом для торговли и экспорта. Мы стремимся превратить его в один из ведущих портов мира».

Руководитель сирийского портового ведомства Кутайба Бадави указал, что соглашение означает не только коммерческое сотрудничество, но и начало новой эпохи для сирийской морской отрасли. По его словам, реализация контракта выведет страну на новый уровень взаимодействия с международной экономикой.

Смягчение санкций со стороны США – еще один фактор, способствующий активизации иностранных инвестиций.

Ранее главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия.