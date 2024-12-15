Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении наладить механизмы поставок продовольствия в Сирию после свержения президента Башара Асада. Для этих целей будет задействовано сотрудничество с международными организациями и партнерами.

Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерна и масличных культур в мире. Ранее поставки украинского зерна осуществлялись в страны Ближнего Востока, но Сирия не входила в их число. Ситуация изменилась после прекращения поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности и задержек с оплатой.

Зеленский подчеркнул готовность Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины». «Мы готовы помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, особенно через программу «Зерно с Украины», – написал Зеленский на платформе X, добавив, что уже дал поручение правительству разработать соответствующие механизмы поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада повысило значимость Украины для России в стратегическом плане. Politico назвала победителей и проигравших после краха режима Асада, отметив изменение геополитического баланса. В результате падения Асада на Ближнем Востоке образовался вакуум власти, что создало новые вызовы для регионального и глобального порядка.