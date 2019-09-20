Связи Гуайдо с колумбийской наркомафией не вызвали беспокойства у США

Власти США не беспокоятся по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийским наркокартелем «Растрохос», заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

По словам Филипетти, Гуайдо ранее утверждал, что не знал о том, что люди на фото рядом с ним были преступниками, и такое объяснение устраивает Вашингтон.

«Мы не беспокоимся по поводу связей Гуайдо с наркоторговцами. Самое важное во всей этой истории, если мы беспокоимся по поводу связей с наркоторговцами и террористами, это взглянуть вместо этого на режим [избранного президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», – передает ТАСС слова Филипетти.

«Мы знаем точно, что они предоставляют убежище членам РВСК и АНО (леворадикальных группировок «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения» – прим. ВЗГЛЯД), и были разговоры по поводу того, что видеозаписи, которые делали эти террористы, были сняты на территории Венесуэлы», – сказала она.

«Реальность заключается в том, что режим [избранного президента Венесуэлы Николаса] Мадуро связан с этими группами, а уж точно не временный президент Гуайдо или другие члены Национальной ассамблеи», – заявила Филипетти.

Ранее в пятницу генеральная прокуратура Венесуэлы обнародовала новые фото лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо с членами колумбийского наркокартела «Растрохос».

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