Порошенко нашел работу в Раде

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В этом же комитете и лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук.

Напомним, в Верховной раде Украины нового созыва созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов пропрезидентской партии «Слуга народов».