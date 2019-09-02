Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре на метр превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 103 см, свидетельствуют данные управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«По данным управления ГОЧС (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) администрации города, на утро 2 сентября уровень воды в реке Амур составляет 753 см (тенденция: подъем на 13 см)», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Отмечается, что за сутки число подтопленных жилых домов увеличилось с 71 до 83. «Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре остается сложной. В зоне подтопления находятся 83 индивидуальных жилых домов, 230 приусадебных участков. Грунтовыми водами потоплены подвалы 62 многоквартирных домов», – сообщила пресс-служба.

Тем временем пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о завершении возведения основной защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

«В Комсомольске-на-Амуре военнослужащие сводного отряда Восточного военного округа завершили работы по возведению защитного гидротехнического сооружения. Объект соединил защитные конструкции двух крупных предприятий и позволил прикрыть от возможного подтопления целый район города. Общая протяженность дамбы составила более 3 тыс. метров», – говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

После завершения этих работ, грузовые автомобили сводного отряда перебросили на два новых участка в район Индустриального шоссе и в микрорайон Менделеева, где идет укрепление и увеличение по высоте защитных сооружений до отметки уровня воды 9 метров.

Продолжаются мероприятия по оказанию помощи авиационному заводу, военные водители доставляют к предприятию около 300 кубометров грунта в сутки. Они также помогают заготавливать мешки с песком для усиления дамб. Всего подготовлено уже более 70 тыс. мешков.

Спасатели и аварийные службы продолжают укреплять защитные сооружения. На затопленных участках города работают насосы для откачивания воды.

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют подъем уровня воды в районе Комсомольска-на-Амуре до отметки 820 см, что почти на полтора метра превышает критическую отметку.

Напомним, 31 июля в Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации «в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией и решением властей региона о введении режима ЧС на территории Хабаровского края».