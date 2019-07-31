В Комсомольске-на-Амуре введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в городской администрации.

«Решение о введении режима ЧС в Комсомольске-на-Амуре было принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией и решением властей региона о введении режима ЧС на территории Хабаровского края», – передает RT сообщение администрации города.

Отмечается, что гребень паводка с подъёмом воды до 5,5 метра ожидается у Комсомольска 14-16 августа.

В зону подтопления могут попасть дачи в окрестностях города.

Напомним, во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.