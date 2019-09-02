Раскрыты обстоятельства аварии на военном полигоне под Северодвинском

Авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошла при создании принципиально новых образцов техники, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

«Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости».

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака. В Росгидромете заверили, что кратковременное превышение природного фона «никакой угрозы населению и окружающей среде не несет».

В Кремле обратили внимание на отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД