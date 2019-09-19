Заключен контракт на поставки российской армии ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

Минобороны России подписало долгосрочный госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол», по которому в войска будут поставлены ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Соглашение заключили в присутствии российского лидера Владимира Путина. Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор «Купола» Фанил Зиятдинов, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что контракт будет заключен на 100 млрд рублей, его выполнят в 2019-2027 годах.