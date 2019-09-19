Путин анонсировал поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на 100 млрд рублей

Ижевский электромеханический завод «Купол» подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на общую сумму в 100 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин.

«Отмечу, что после заседания комиссии состоится еще одно важное событие – между ижевским заводом «Купол» и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов «Тор» – «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он заявил, что эти контракты помогут укрепить позиции ижевского предприятия, а также станут важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.

Ранее заключение контракта анонсировали в Минобороны.

«Тор-М2» получил новую зенитную управляемую ракету – 9М338. Под нее были модернизированы система наведения, станция обнаружения целей, увеличена скорость действия бортовых компьютеров.