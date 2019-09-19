Пациент на два дня потерялся в подвале красноярской больницы

В Железногорске Красноярского края пациент потерялся в больнице и более двух суток провел в подвале, сообщила представитель добровольческой поисково-спасательной группы «Сибирь» Анна Логиновская.

«Человек провел в подвальном помещении примерно двое суток и еще некоторое количество часов. В девять утра 16 числа он ушел из больничной палаты. Некоторое время он перемещался по территории больничного городка, потом оказался в больничном подвале. Мы не владеем информацией, каким образом он оказался в подвале.... Мы нашли его вместе с родственниками и сотрудниками полиции вчера в 15.00 часов», – сказала Логиновская РИА «Новости».

В краевом главке МВД подтвердили, что сообщение о пропаже человека поступало, мужчина найден в подвале медицинского учреждения. В самой больнице №51 ситуацию не прокомментировали.

В апреле в Бурятии в запретом подсобном помещении больницы скончался мужчина от отека легких.