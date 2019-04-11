Врачи в Бурятии оставили умирать больного пневмонией в подсобном помещении

В Бурятии врачи закрыли тяжелобольного пациента в подсобном помещении, где мужчина скончался от отека легких.

О происшествии газете «Номер один» рассказали родственники погибшего.

40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован в больницу в начале февраля с двусторонней пневмонией. Когда пациент впал в агонию, его заперли в «душной комнатенке, чтобы не убежал», перепутав состояние больного с психозом, говорится в сообщении. Тело мужчины обнаружили на следующее утро его родные: сообщается, что прежде чем попасть в помещение, отцу погибшего пришлось срезать замок болгаркой. По имеющейся информации, лечащий врач Колмакова уволилась из больницы сразу после трагического инцидента, уехав в Москву.

«Мы подозреваем, что сотрудники Баргузинской ЦРБ проявили преступную халатность, незаконно лишив человека свободы. Они должным образом не оказали ему качественную медицинскую помощь и, по сути, бросили умирать», – заявили родственники погибшего.

Сообщается, что глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить главного врача больницы и строго наказать всех виновных.

Между тем Следственное управление СК Бурятии сообщило, что родственники пациента обратились в следственный отдел 5 апреля. Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку.

«Предварительно установлено, что пациент был госпитализирован с диагнозом «пневмония средней тяжести». Через сутки без должного и достаточного обследования мужчина из терапевтического отделения был переведен в палату для временного помещения больных в возбужденном состоянии и психическими отклонениями, где и обнаружен без признаков жизни медицинским персоналом и родственниками», – говорится на сайте управления.

Для установления точной причины смерти Колмакова назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее в Белгороде во время конфликта врач ударил пациента, в результате чего тот умер. Сообщалось, что мужчина упал и скончался из-за черепно-мозговой травмы от удара затылком о твердую поверхность пола.