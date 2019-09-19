Глава Пентагона похвалил министра обороны Украины

Министр обороны США Марк Эспер похвалил украинского коллегу Андрея Загороднюка за борьбу с коррупцией и реформы, заявила пресс-служба посольства США на Украине.

«Министр обороны США: имел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм», – передает сообщение посольства РИА «Новости».

Ранее Загороднюк пообещал, что реформирует ведомство, приведя его к стандартам НАТО. Также он отмечал необходимость бороться с коррупцией в армии.

На этой неделе в Пентагоне заявили, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

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