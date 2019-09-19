Самолет бельгийских ВВС упал во Франции

F-16 бельгийских ВВС разбился на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции, один из пилотов попал в линию электропередач, сообщили СМИ.

Как передает агентство Bloomberg, бельгийский истребитель F-16 разбился в городе Плувинер в Бретани, один из пилотов благополучно приземлился, а второй попал в линию электропередач высокого напряжения. Представитель региональной префектуры рассказал, что ближайший район был эвакуирован.

По словам представителя полиции, среди жителей этого района никто не пострадал. Около 100 полицейских окружили место крушения и расследуют произошедшее.

Напомним, в мае телекомпания CBS сообщала, что на территорию авиабазы в американском штате Калифорния упал истребитель F-16.

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