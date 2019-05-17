Истребитель F-16 разбился на авиабазе в Калифорнии

На территорию авиабазы в американском штате Калифорния упал истребитель F-16, сообщила телекомпания CBS.

Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого находится авиабаза, сообщил, что летчик успел катапультироваться, после приземления он был доставлен в больницу, его состояние не уточняется, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что на борту разбившегося истребителя были боеприпасы.

По поступающим данным, летчик приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа, находящихся в нескольких десятках метров от ВПП.

Инцидент предположительно произошел в 15.45 по времени Западного побережья США (01.45 мск).

Напомним, 4 апреля F-16 ВВС США потерпел крушение в районе авиабазы Неллис, недалеко от Лас-Вегаса, пилот погиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком росте числа катастроф в ВВС США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД