Истребитель F-16 разбился на авиабазе в Калифорнии

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 04:18  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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            Истребитель F-16 разбился на авиабазе в Калифорнии

            17 мая 2019, 02:56

            Текст: Антон Никитин

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            На территорию авиабазы в американском штате Калифорния упал истребитель F-16, сообщила телекомпания CBS.

            Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого находится авиабаза, сообщил, что летчик успел катапультироваться, после приземления он был доставлен в больницу, его состояние не уточняется, передает ТАСС.

            Телеканал отмечает, что на борту разбившегося истребителя были боеприпасы.

            По поступающим данным, летчик приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа, находящихся в нескольких десятках метров от ВПП.

            Инцидент предположительно произошел в 15.45 по времени Западного побережья США (01.45 мск).

            Напомним, 4 апреля F-16 ВВС США потерпел крушение в районе авиабазы Неллис, недалеко от Лас-Вегаса, пилот погиб.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком росте числа катастроф в ВВС США.

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