Врач рассказал о начале болезни Заворотнюк

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о начале болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Коновалов сообщил, что актриса обратилась в НМИЦ при первых симптомах. После обследования она решила лечиться в Германии, где Заворотнюк успешно провели операцию, пишет «Москва 24».

Как пояснил Коновалов, операция не является «основной частью лечения». По его словам, «помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение». Он также подчеркнул, что при лечении требуются «не простые препараты», а те, что «годятся только для определенной опухоли».

Коновалов отметил, что «все это очень дорогое лечение».

Диагностированную у Заворотнюк глиобластому он назвал «одной из самых опасных и трудно излечимых, даже, по сути, неизлечимых опухолей». Вылечиться удается «в очень редких случаях», когда срабатывают генетические факторы.