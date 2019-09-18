Псалтырь и часы Белых выставили на торги

Электронные торги по продаже вещей бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых назначены на 14 октября. На продажу выставлены псалтырь, наручные часы и автомобиль бывшего политика.

Начальная цена псалтыря 1779 года издания установлена в 2 тыс. рублей, для часов Blancpain Aqua Lung – в 552 тыс. рублей, для черного внедорожника Nissan Patrol 2011 года выпуска – 901 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

Ранее стало известно, что жена Белых подала на развод из-за многочисленных угроз.

Напомним, в июне бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за получение взятки, отправили из СИЗО «Лефортово» к месту отбывания наказания.

В мае Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.

Также сообщалось, что в колонии Белых устроился на работу в библиотеку.

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