Жена экс-губернатора Белых подала на развод

Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за получение взятки, подала на развод.

Основной причиной такого решения оказались многочисленные угрозы, которые поступают в адрес Екатерины Белых и ее близких, сообщает Тelegram-канал Mash.

Решение Белых приняла вместе с мужем для того, чтобы не допустить влияния ее правозащитной деятельности на его судьбу.

Заявление Екатерина Белых подала в свой день рождения. Супруга экс-губернатора утверждает, что из-за борьбы с бандой черных риелторов и многочисленных судов обстановка в ее жизни стала невыносимой.

В связи с этим она решила обезопасить Никиту Белых, так как «с человеком в заключении может произойти разное».

Ранее сообщалось, что Белых устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает срок.

Напомним, 25 июня бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за получение взятки, отправили из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания.

В мае Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок для Никиты Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.