В отношении мужчины-учителя с маникюром «приняли меры»

В управлении образования Ростова-на-Дону отреагировали на претензии родителей к мужчине-преподавателю одного из лицеев города – те жаловались на макияж и маникюр учителя.

Глава отдела по работе с персоналом городского управления образования Светлана Пушкаш заявила, что наказывать педагога не будут, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Меры приняты: ногти острижены. Инцидент исчерпан. Никакого дисциплинарного взыскания не будет, ведь никакой закон не нарушен», – сказала Пушкаш.

Ситуацию прокомментировала одна из бывших одногруппниц молодого преподавателя.

«Если вы имеете в виду наращенные ногти, ухоженные брови и элементы макияжа на его лице, то да. Мы в группе спокойно к этому относились. Он был нашим старостой. Отлично справлялся с учебой, выступал на конференциях и целенаправленно хотел преподавать», – рассказала она.

Ранее жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на внешний вид мужчины-учителя школы, в которой учится ее сын – преподаватель носит длинные ногти с маникюром, приходит на работу с накрашенными ресницами и «тональником на лице».

Она заявляла также, что учитель якобы «недолюбливает» девочек, «а к мальчикам относится очень тепло».

До этого учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова уволилась после скандала из-за фото в спортивном купальнике.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Кувшинникова потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.