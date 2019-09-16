Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на внешний вид учителя-мужчины школы, в которой учится ее сын.

«Подскажите, куда можно обратиться, чтобы посодействовали увольнению педагога из школы», – написала женщина в группе «Ростов Главный – новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

Родительница отметила, что педагог приходит в школу с накрашенными ресницами, нарощенными ногтями и «тональником на лице». «А, на минуточку, этo мужчина», – уточнила она.

Женщина считает, что нести в школу «такую культуру» недопустимо.

«Девочек он недолюбливает, а к мальчикам относится очень тепло – это со слoв детей, сын пошел в пятый класс, – написала женщина. – Значит, учительницу уволили за фото в купальнике, а тут по закону говорят, что не имеем никакого права на этот в моем понимании беспредел».

Напомним, учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова уволилась после осуждений за фото в спортивном купальнике.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Кувшинникова потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.