В ФСБ рассказали о состоянии пострадавших в столкновении с браконьерами пограничников

Состояние четырех пограничников, получивших ранения в ходе нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море, не вызывает опасений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Состояние здоровья четырех раненных во вторник сотрудников Пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Также в ЦОС ФСБ подтвердили, что в Японском море задержали браконьеров из КНДР.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», – цитирует ФСБ РИА «Новости».

Среди иностранных граждан пострадали несколько человек, им оказана необходимая помощь, отметили в ФСБ. Нарушителей направили в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Во вторник приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев. В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

Директор Первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев заявил временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хепу о серьезной озабоченности Москвы в связи с инцидентом в Японском море с северокорейскими браконьерами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД