МИД потребовал от поверенного в делах КНДР разобраться с браконьерами

Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хепу о серьезной озабоченности Москвы в связи с инцидентом в Японском море с северокорейскими браконьерами.

«Директор Первого департамента Азии Г.В.Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Чин Чжон Хепу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов», – говорится на сайте МИД.

Временный поверенный обещал незамедлительно доложить в Пхеньян о разговоре в МИД.

Во вторник приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев.

В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.