Опытный образец Ил-96-400М собрали на стапелях в Воронеже

Стапельная сборка первого опытного образца новейшего российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М завершилась на Воронежском авиазаводе (ВАСО), сообщили в пресс-службе авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

«На ВАСО завершилась стапельная сборка первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего машина будет передана для наземных и летных испытаний специалистам «Ильюшина».

«Первый полет опытного образца намечен на 2021 год», – рассказали в компании.

Напомним, в июне гендиректор авиационного комплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин заявил, что в 2021 году предприятие начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м.

