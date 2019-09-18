Автомобиль протаранил вестибюль Trump Plaza в США

Автомобиль протаранил вестибюль высотки Trump Plaza, расположенной в штате Нью-Йорк. В результате случившегося травмы получил один человек.

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл. Машина врезалась в здание, разнес витрину и въехал внутрь. Сообщается, что пострадал один человек, который находился в вестибюле, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Полиция города полагает, что авария произошла случайно.

Репортер телеканала Тони Айелло в свою очередь сообщил, что водитель после случившегося вышел из машины и спокойно сел на диван в лобби. Он получил «несколько ранений, не угрожающих жизни».

Также отмечается, что 40-этажное здание класса люкс открылось в 2007 году. В настоящее время работники очищают вестибюль от мусора и обломков конструкций.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку пообещал не строить Trump Tower после покупки Гренландии.