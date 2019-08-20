Трамп обещал не строить Trump Tower в Гренландии

Глава американского государства Дональд Трамп пошутил на тему покупки Гренландии.

Трамп в Twitter опубликовал фотоколлаж, на котором небоскреб с надписью «Trump» возвышается над одноэтажными домами. При этом указывается, что на фото изображена Гренландия. Фотоколлаж сопровождается комментарием Трампа: «Я обещаю не делать этого в Гренландии!».

Напомним, Трамп признал, что обсуждал со своим окружением возможность покупки Гренландии Вашингтоном.