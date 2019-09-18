Сноуден не исключил попытки спецслужб США толкнуть его под автобус

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден прокомментировал возможность мести со стороны американских спецслужб.

Он заявил, что спецслужбы США могут «толкнуть» его «под автобус» или запереть в Гуантанамо, но это, по словам Сноудена, лишь докажет правильность его поступка, передает РИА «Новости».

Сноуден заявил об этом во время видеомоста с Берлином, организованного, чтобы экс-сотрудник АНБ представил немецкой публике свою автобиографию.

Сноуден заявил, что через несколько часов после того, как власти США подали на него в суд за публикацию мемуаров, книга стала самой продаваемой в мире. Он отметил, что приобрести ее можно всюду, «где продаются хорошие книги», передает ТАСС.

Напомним, Сноуден выпустил мемуары «Личное дело», в которой рассказал и о жизни в России, и о том, почему разгласил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.

Власти США подали иск, заявив, что мемуары нарушают соглашение о неразглашении АНБ.