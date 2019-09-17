США подали иск против Сноудена

Власти США подали иск против экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, обвинив его в том, что выпущенные им мемуары нарушают соглашение о неразглашении ЦРУ и АНБ.

Сноуден, в свою очередь, признал, что ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам, передает ТАСС.

«Я давал клятву не ЦРУ и не правительству США, а давал клятву соблюдать конституцию США. В этом и состоит основной конфликт: соблюдать ли подписку о неразглашении секретной информации, когда правительство нарушает конституцию», – заявил он.

По его словам, в честное разбирательство своего дела в американском суде он не верит, так как обвинения предъявлены по закону о правонарушениях, которые предусматривают «привлечение к строгой ответственности».

«Это означает, что в ходе судебного разбирательства нельзя обсуждать вопрос о причинах действий, вне зависимости от того, были ли эти действия полезны для общества или нет. Не может быть справедливого суда, если нельзя объяснить мотивов своих действий», – заявил Сноуден.

Напомним, Сноуден выпустил мемуары «Личное дело», в которой рассказал и о жизни в России, и о том, почему разгласил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.