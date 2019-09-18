Доходы Грузии от туризма продолжили падать

В Грузии второй месяц подряд наблюдается снижение доходов от туризма, говорится в отчете Национального банка страны.

В августе 2019 года доходы от туризма составили 396,1 млн долларов. Это на 46,8 млн меньше, чем было в августе 2018 года, передает РЕН ТВ.

Таким образом, падение доходов составило 10,6%.

В июле показатель упал на 13,3% (57,8 млн долларов).

В целом за восемь месяцев доходы Грузии от туризма выросли на 4,1%.

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Кроме того, в аэропортах Грузии существенно снизился пассажиропоток.

В конце июня на фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения.

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