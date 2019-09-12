В аэропортах Грузии существенно снизился пассажиропоток

В августе этого года пассажиропоток в аэропортах Грузии вместо ожидаемого 14-процентного роста снизился на 11%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает «Объединение аэропортов Грузии», в августе услугами пяти аэропортов Грузии воспользовались 583 тыс. 104 пассажира, что на 11% меньше показателя августа 2018 года.

Это связано с отменой Россией прямого авиасообщения с Грузией, что произошло после июньских антироссийских акций в Тбилиси.

«Были ожидания, что в августе, с учетом роста пассажиропотока в последние два года, будет беспрецедентный рост визитеров. Однако события 20 июня (начало акций в Тбилиси) преподнесли совершенно иную картину», – отметили в объединении.

Ожидалось, что в августе в Грузию прибудет около 750 тыс. туристов.

Напомним, в августе сообщалось, что пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10%.

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