Власти оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области

Власти Приморского края оценивают ущерб от паводков в регионе в 1,5 млрд рублей, в Амурской области ущерб составил более 6,4 млрд рублей. Об этом сообщили главы регионов Олег Кожемяко и Василий Орлов на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

«По предварительным расчетам, ущерб от паводков составил порядка 1,5 млрд рублей», – передает слова Кожемяко ТАСС.

В регионе еще действует режим ЧС регионального характера, который был введен в конце августа из-за трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов и 43 населенных пункта.

В Амурской области, заявил Орлов, общий материальный ущерб составил более 6,4 млрд рублей.

«Из которых 1,1 млрд рублей – ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1,9 млрд рублей – восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 млрд рублей – это ущерб сельскому хозяйству», – сказал он.

Ранее на совещании президент Владимир Путин подверг критике работу региональных и местных властей в Дальневосточном федеральном округе по ликвидации паводка.

Напомним, режим ЧС из-за паводков введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, в Приморском крае выпали три месячные нормы осадков.