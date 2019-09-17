Путин раскритиковал власти ДФО за неэффективную помощь жителям после паводка

Президент России Владимир Путин подверг критике работу региональных и местных властей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

«На что особо вынужден обратить внимание, пока, судя по поступающей информации, на региональном и на местном уровне работа по ликвидации последствий паводков не всегда ведется расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

Президент поручил главам регионов лично съездить в пострадавшие от паводков места. Он отметил, что нужно быстро и эффективно оказать помощь с учетом наступающих холодов, передает ТАСС.

По словам президента, пострадавшие от стихии нередко «сталкиваются с худшими чертами бюрократии – черствостью и формализмом». «Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать», – отметил он.

«Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть – нельзя оставлять людей один на один с их проблемами, каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно, и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент – каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться – пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит», – сказал глава государства.

Он также отметил, что проблема с жильем – самый острый и болезненный вопрос для тех, кто вынужден был покинуть дома. Задача властей – оказать помощь быстро и эффективно и решить проблемы с жильем с учетом наступающих холодов, пояснил Путин.

«Оперативные сводки показывают, что пик паводков, будем надеяться, в основном позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые, в том числе с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий», – сказал президент.

По мнению Путина, эффективно сработал Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Напомним, в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводка и обильных осадков. В результате тайфуна в Приморском крае выпали три месячные нормы осадков.