Кадыров высказался о будущем Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение «Зенита» вновь заключить контракт с вышедшим из колонии футболистом Александром Кокориным и оценил будущее нападающего и также отбывшего срок полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что одобряет решение «Зенита» подписать с Кокориным контракт.

Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба заявили, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддерживал Кокорина на протяжении всего судебного разбирательства и продолжает верить в его волю и характер.

Кокорин и Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу же заключил с Кокориным новый контракт и включил в заявку на сезон.