В «Зените» заявили о доверии к Кокорину

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддерживал футболиста Александра Кокорина на протяжении всего судебного разбирательства и продолжает верить в его волю и характер, поэтому нападающий получил второй шанс, заявили в пресс-службе петербургского клуба.

«На протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» поддерживал Александра Кокорина и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», – передает РИА «Новости» заявление клуба.

Там заявили также о готовности предоставить Кокорину возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», – заявили в «Зените».

«Получится ли это у него – покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже», – добавили в клубе.

Позже гендиректор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев рассказал, что контракт «Зенита» и Кокорина по взаимной договоренности с футболистом заключен до конца сезона.

Напомним, ранее во вторник в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что «Зенит» в установленный срок подал заявление в комитет по статусу игроков РФС на дозаявку Кокорина на сезон Российской премьер-лиги.