Началась проверка наезда отчима Кокорина на журналиста

Полиция Белгородской области начала проверку по факту наезда у колонии в городе Алексеевка машины, которой управлял отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов, на журналиста, сообщили в региональном МВД.

«По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Напомним, ранее во вторник полиция не стала задерживать отчима Александра Кокорина после наезда на ногу журналисту возле колонии, куда тот приехал встречать выходящего по УДО футболиста.

Тем временем в пресс-службе РФС сообщили, что петербургский «Зенит» в установленный срок подал заявление в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) на дозаявку Александра Кокорина на сезон РПЛ.

«В установленный срок заявление было подано в РФС», –сообщили в пресс-службе РФС, отвечая на вопрос о том, обращался ли «Зенит» в комитет по статусу игроков с заявлением о дозаявке Кокорина.

Отметим, на сайте комитета указано, что последнее его заседание, на котором рассматривался вопрос о статусе игрока, прошло 13 сентября.

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