Отчима Кокорина не стали задерживать за наезд на журналиста

Полиция не стала задерживать отчима Александра Кокорина после наезда на ногу журналисту возле колонии, куда тот приехал встречать выходящего по УДО футболиста.

«Мы сейчас разбираемся, опрашивают всех свидетелей, устанавливается причиненный ущерб», – передает РИА «Новости» слова полицейского. Он добавил, что пока оснований для задержания отчима Кокорина нет.

Тем временем адвокат футболистов Юрий Падалко рассказал, что Кокорин и Мамаев после выхода по УДО должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту жительства.

«Ограничений нет, просто они должны будут зарегистрироваться по месту жительства в органах внутренних дел, и за ними будет осуществляться контроль до окончания срока, то есть до ноября», – сказал Падалко.

«Я это комментировать не буду», – ответил адвокат на вопрос, запрещен ли его подзащитным выезд за границу.

Падалко отметил, что его подзащитных должны выпустить «ближе к девяти» утра.

«Какое настроение может быть у людей, которые выходят на волю? Естественно, радость», – добавил он.



Напомним, ранее во вторник Отчим Кокорина колесом внедорожника наехал на ногу встречавшего футболиста из колонии журналиста.

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