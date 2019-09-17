Отчим Кокорина наехал на ногу встречавшего футболиста из колонии журналиста

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к ИК №4 в Белгородской области, чтобы встретить футболиста, которого во вторник должны выпустить по УДО.

По словам источника, на повороте к колонии сотрудники ГИБДД перекрыли проезд, поэтому к главному входу исправительного учреждения журналистам можно было дойти только пешком. Внедорожник, за рулем которого находился Логинов, пропустили ко входу. Рядом с ним сидит девушка, прикрывающаяся толстовкой, передает РИА «Новости».

Логинов подъехал к главному входу, машину окружили журналисты, отчим Кокорина резко дал назад и проехал по ноге представителя СМИ. Пострадавшему пришлось вызывать скорую.

Напомним, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Телеведущий Владимир Соловьев в этой связи отметил, что «у Мамаева и Кокорина появился второй шанс».

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