Адвокат рассказал о новом контракте Кокорина с «Зенитом»

Александр Кокорин заключил новый контракт с клубом «Зенит», сообщил адвокат футболиста Юрий Падалко.

«Футболисты на свободе. Вышли братья Кокорины и Мамаев, едут домой. Планы у Мамаева – действующий контракт с «Краснодаром», у Кокорина вчера было заключено трудовое соглашение с «Зенитом», поэтому он будет в составе», – передает ТАСС слова Падалки после условно-досрочного освобождения футболистов из колонии во вторник.

Напомним, ранее во вторник футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области по УДО.